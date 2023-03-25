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Кулеба рассказал, кто еще вместе с путиным должен быть наказан за агрессию россии в Украине

25 марта 2023 00:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дмитрий Кулеба
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что во время наказания российского диктатора владимира путина нельзя дать соучастникам преступления агрессии переложить всю ответственность на президента рф. Они также должны быть наказаны.

Об этом Кулеба заявил во время общения с журналистом Вадимом Карпяком в Instagram.

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"Мы должны не разрешить тем, кто является соучастником этого преступления, все "свалить" на путина. Например, тот же министр Лавров — мой коллега, он должен абсолютно нести ответственность за соучастие в преступлении агрессии. Шойгу должен нести ответственность. Герасимов — должен. Все сумасшедшие — Медведев, Патрушев — они должны все так же нести ответственность", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, им нельзя позволить "свалить" все на путина. Он подчеркнул, что все их ходы записаны, и они должны понести ответственность.

"Я хочу искоренить это зло, и наказать это зло до последних корней. Поэтому не надо зацикливаться только на путине. Каждый, кто так или иначе способствовал разрешению войны против Украины и совершению преступления агрессии против Украины, должен понести за это ответственность. Только так можно научить долгосрочному уроку", — добавил Кулеба.

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства ІІ Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.

Также мы писали, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что мир в Украине невозможен, пока военные цели рф не терпят краха. Он призвал страны Запада усилить военную поддержку Киева. По его словам, российский диктатор владимир путин перестанет двигаться там, где его остановят.

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