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Кулеба встретился с Блинкеном на полях саммита G7 — обсудили предоставление Украине систем Patriot

18 апреля 2024 14:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кулеба встретился с Блинкеном на полях саммита G7 — обсудили предоставление Украине систем Patriot
Встреча Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена. Фото: МИД
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 18 апреля, на полях саммита G7 провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Чиновники обсудили поставки Украине большего количества систем Patriot.

Об этом сообщает МИД.

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Встреча Кулебы и Блинкена

Кулеба отметил неоценимую роль США в вопросе обеспечения Украины системами противовоздушной обороны и заявил, что российский воздушный террор важно остановить как можно скорее.

Вместе с Блинкеном они подробно обсудили общие глобальные усилия, направленные на то, чтобы как можно скорее предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot и ракет к ним.

Также стороны подчеркнули необходимую необходимость принятия Конгрессом США дополнительного пакета помощи — это станет сигналом силы и уверенности, что позволит Украине спасти жизни и улучшить ситуацию на поле боя.

"Ни одна другая страна в мире не может равноценно противостоять РФ учитывая ее ресурсы, политическое влияние и военный потенциал, но я убежден, что Украина при поддержке своих надежных друзей, таких как Соединенные Штаты, сможет и дальше сдерживать такого крупного агрессора", — сказал Кулеба.

Ранее производитель ракетных комплексов Diehl Defence анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО IRIS-T.

Также мы писали, что премьер-министр Нидерландов выступил с инициативой выкупить зенитно-ракетные комплексы Patriot у тех государств, которые отказываются предоставить их Украине напрямую.

Дмитрий Кулеба
США
МИД
Энтони Блинкен
военная помощь
ПВО
война в Украине

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