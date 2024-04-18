Німеччина анонсувала передачу нових ППО IRIS-T для України

ППО IRIS-T. Фото: mil.in.ua

Керівник німецької компанії Diehl Defence, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси Iris-T SLM, Гельмут Раух анонсував передачу Україні додаткових систем ППО IRIS-T. Посадовець 18 квітня перебуває з візитом у Києві разом з віцеканцлером Робертом Габеком.

Про це пише Bild.

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"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна — лише за кілька тижнів", — сказав Раух, говорячи про передачу ППО.

Як відомо, німецький віцеканцлер Роберт Габек вже вдруге перебуває в Україні після початку російського вторгнення. На цей раз у центрі уваги його поїздки — останні обстріли РФ енергетичної інфраструктури України, допомога нашій країні та зміцнення економіки між державами.

Крім того, Габек планує зустрітися із Зеленським.

Нагадаємо, Німеччина запустила ініціативу для пошуку нових систем ППО для України.

Днями також стало відомо, що Німеччина надасть додатковий Patriot нашій державі.