Квитків не залишилось: росіяни масово тікають за кордон

Машини на кордоні Казахстану і Росії. Фото: 27NEW.REVISTADELETRAS.NET

Літак голови уряду РФ Михайла Мішустіна вилетів до Санкт-Петербургу. Повідомляється й про кілька інших бізнес-джетів, які прямують до північної столиці Росії.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Також відомо, що Росію покинув найбагатший член уряду — віце-прем'єр Денис Мантуров.

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Куди втікають росіяни

Крім того, донька міністра оборони РФ Сергія Шойгу терміново полетіла "з робочим візитом" в Дубай. Ксенія разом зі своїм чоловіком покинули Росію, як тільки там почався бунт.

Донька Шойгу разом із чоловіком. Фото: росЗМІ

Скриншот історій з Інстаграму

Своєю чергою у російському телеграм-каналі "Baza" повідомляють, що прямих квитків із Москви до Стамбула, Астани та Тбілісі вже немає. Квитків з пересадкою або двома пересадками залишилося всього по декілька.

"Прямий переліт до Єревану коштуватиме 198 000 рублів (зазвичай він коштує близько 10 тисяч рублів)", — зазначили у повідомленні.

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Ціни на квитки

Ціни на квитки

Ціни на квитки

Ціни на квитки

Також в мережі з'явилося відео, як жителі Ростова очікують на поїзд на залізничному вокзалі.

Нагадаємо, керівництво ПВК "Вагнер" не повідомило найманцям про початок війни на території Росії. Пригожин тим часом планує захопити ще одне велике місто РФ, Краснодар.