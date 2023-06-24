Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Передбачувана і неминуча": Маляр про політичну кризу в РФ і чого очікувати Україні arrow

"Передбачувана і неминуча": Маляр про політичну кризу в РФ і чого очікувати Україні

24 червня 2023 17:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Політична криза в РФ: Маляр пояснила, чого очікувати Україні
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Розпочавши повномасштабну війну проти України, РФ лише нашкодила сама собі. Політична криза там була передбачувана і неминуча.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України  Ганна Маляр

Читайте також:

Політична криза в РФ

"Війна в Україні показала найслабкіше місце російської імперії — страх перед правдою. Всі їх рішення базуються на брехні. Вони завжди для царя створювали "повітряні замки" і самі в них вірили. Це така імперська особливість — роздувати власну велич та переоцінювати себе", — каже Маляр. 

І додає, що ціну, яку заплатила РФ за війну — це її ж доля. Всі політичні процеси, які почали там відбуватися, були очікувані. 

"Вони воюють з нами, а знищують себе. Якщо дивитись глобально на це, як на еволюційний процес, то нежиттєздатна система запустила програму самознищення", — стверджує заступниця. 

Доля України

"Ми нація, яка зараз на очах у всього світу створює новий тип культури. До нас — культура завжди програвала варварству. А ми доводимо, що можна бути сильними, захищати себе і залишатись цивілізованими", — наголошує Маляр. 

Політична криза в РФ означає для України "вікно можливостей". Однак, не варто поспішати радіти. Потрібно ставитися до всіх подій з обережністю та бути готовим до будь-яких сценаріїв. 

"Тому за нами майбутнє, а за Росією — минуле", — наголошує Ганна Маляр. 

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр повідомила, що оцінювати успіх контрнаступу ЗСУ поки що некоректно, адже просування ще триває. Разом з тим, українські захисники щодня впевнено просуваються вперед та закріплюються на рубежах. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB