Політична криза в РФ: Маляр пояснила, чого очікувати Україні

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: google

Розпочавши повномасштабну війну проти України, РФ лише нашкодила сама собі. Політична криза там була передбачувана і неминуча.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Політична криза в РФ

"Війна в Україні показала найслабкіше місце російської імперії — страх перед правдою. Всі їх рішення базуються на брехні. Вони завжди для царя створювали "повітряні замки" і самі в них вірили. Це така імперська особливість — роздувати власну велич та переоцінювати себе", — каже Маляр.

І додає, що ціну, яку заплатила РФ за війну — це її ж доля. Всі політичні процеси, які почали там відбуватися, були очікувані.

"Вони воюють з нами, а знищують себе. Якщо дивитись глобально на це, як на еволюційний процес, то нежиттєздатна система запустила програму самознищення", — стверджує заступниця.

Доля України

"Ми нація, яка зараз на очах у всього світу створює новий тип культури. До нас — культура завжди програвала варварству. А ми доводимо, що можна бути сильними, захищати себе і залишатись цивілізованими", — наголошує Маляр.

Політична криза в РФ означає для України "вікно можливостей". Однак, не варто поспішати радіти. Потрібно ставитися до всіх подій з обережністю та бути готовим до будь-яких сценаріїв.

"Тому за нами майбутнє, а за Росією — минуле", — наголошує Ганна Маляр.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр повідомила, що оцінювати успіх контрнаступу ЗСУ поки що некоректно, адже просування ще триває. Разом з тим, українські захисники щодня впевнено просуваються вперед та закріплюються на рубежах.