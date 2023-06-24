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Билетов не осталось: россияне массово бегут за границу

24 июня 2023 17:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Билетов не осталось: россияне массово бегут за границу
Машины на границе Казахстана и России. Фото: 27NEW.REVISTADELETRAS.NET
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Самолет главы правительства РФ Михаила Мишустина вылетел в Санкт-Петербург. Сообщается и о нескольких других бизнес-джетах, направляющихся в северную столицу России.

Об этом пишут российские СМИ.

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Также известно, что Россию покинул самый богатый член правительства — вице-премьер Денис Мантуров.

Скриншот сообщения

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Куда бегут русские

Кроме того, дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу срочно улетела "с рабочим визитом" в Дубай. Ксения вместе со своим мужем покинули Россию, как только там начался бунт.

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Дочь Шойгу вместе с мужем. Фото: росСМИ
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Скриншот историй из Инстаграмма

Также в российском телеграмм-канале "Baza" сообщают, что прямых билетов из Москвы в Стамбул, Астану и Тбилиси уже нет. Билетов с пересадкой или двумя пересадками осталось всего по несколько.

"Прямой перелет в Ереван будет стоить 198 000 рублей (обычно он стоит около 10 тысяч рублей)", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения
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Цены на билеты
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Цены на билеты
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Цены на билеты
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Цены на билеты

Также в сети появилось видео, как жители Ростова ожидают поезда на железнодорожном вокзале.

Напомним, руководство ЧВК "Вагнер" не сообщило наемникам о начале войны на территории России. Пригожин в это время планирует захватить еще один крупный город РФ, Краснодар.

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