Билетов не осталось: россияне массово бегут за границу

Машины на границе Казахстана и России. Фото: 27NEW.REVISTADELETRAS.NET

Самолет главы правительства РФ Михаила Мишустина вылетел в Санкт-Петербург. Сообщается и о нескольких других бизнес-джетах, направляющихся в северную столицу России.

Об этом пишут российские СМИ.

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Также известно, что Россию покинул самый богатый член правительства — вице-премьер Денис Мантуров.

Скриншот сообщения

Куда бегут русские

Кроме того, дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу срочно улетела "с рабочим визитом" в Дубай. Ксения вместе со своим мужем покинули Россию, как только там начался бунт.

Дочь Шойгу вместе с мужем. Фото: росСМИ

Скриншот историй из Инстаграмма

Также в российском телеграмм-канале "Baza" сообщают, что прямых билетов из Москвы в Стамбул, Астану и Тбилиси уже нет. Билетов с пересадкой или двумя пересадками осталось всего по несколько.

"Прямой перелет в Ереван будет стоить 198 000 рублей (обычно он стоит около 10 тысяч рублей)", — отметили в сообщении.

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Цены на билеты

Цены на билеты

Цены на билеты

Цены на билеты

Также в сети появилось видео, как жители Ростова ожидают поезда на железнодорожном вокзале.

Напомним, руководство ЧВК "Вагнер" не сообщило наемникам о начале войны на территории России. Пригожин в это время планирует захватить еще один крупный город РФ, Краснодар.