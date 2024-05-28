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Латвія інвестує 20 млн євро у підтримку України в рамках Коаліції безпілотників

28 травня 2024 12:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Латвія інвестує 20 млн євро у підтримку України в рамках Коаліції безпілотників
Боєць ЗСУ з дроном. Фото ілюстративне : Володимир Зеленський / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У 2024 році Латвія планує інвестувати 20 мільйонів євро на підтримку України в рамках Коаліції безпілотників. Така ж сума буде спрямована на посилення латвійської армії дронів.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає латвійський суспільний мовник LSM.lv.

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Підтримка України та розвиток власних потужностей

"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо говорити про створення армії безпілотників", — заявив Спрудс.

Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й активно впроваджуватиме ці технології у національні Збройні сили. В рамках Коаліції безпілотників на підтримку України буде інвестовано до 20 мільйонів євро, а аналогічна сума піде на розвиток власних потужностей дронів для забезпечення НБС дронами.

Ці кошти включатимуть створення інфраструктури та закупівлю безпілотників, зокрема у латвійських компаній на суму не менше 10 мільйонів євро. Спрудс зазначив, що наразі випробування безпілотників пройшли 7 компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю дронів уже в червні.

"Наші амбіції до 1 000 безпілотників, які також можуть бути направлені на підтримку України", — додав міністр.

Раніше військовий Віталій Марків розповів про роль дронів у сучасній війні

Також ми розповідали, що Україна активно нарощує свої потужності у виробництві дронів-камікадзе. У 2024 році вона наздогнала РФ за виробництвом беспілотників, аналогічних Shahed-131 та Shahed-136.

Латвія
Україна
дрони
війна в Україні

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