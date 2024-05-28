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Латвия инвестирует 20 млн евро в поддержку Украины в рамках Коалиции беспилотников

28 мая 2024 12:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Латвия инвестирует 20 млн. евро в поддержку Украины в рамках Коалиции беспилотников
Боец ВСУ с дроном. Фото иллюстративное: Владимир Зеленский / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В 2024 году Латвия планирует инвестировать 20 миллионов евро в поддержку Украины в рамках Коалиции беспилотников. Такая же сумма будет направлена на усиление латвийской армии дронов.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает латвийский общественный вещатель LSM.lv.

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Поддержка Украины и развитие собственных мощностей

"Видя важность беспилотников в войне и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске Drone Capability Initiative в этом году. Мы можем говорить о создании армии беспилотников", — заявил Спрудс.

Латвия будет не только поставлять Украине беспилотники, но и будет активно внедрять эти технологии в национальные Вооруженные силы. В рамках Коалиции беспилотников в поддержку Украины будут инвестированы до 20 миллионов евро, а аналогичная сумма пойдет на развитие собственных мощностей дронов для обеспечения НБС дронами.

Эти средства будут включать создание инфраструктуры и закупку беспилотников, в частности, у латвийских компаний на сумму не менее 10 миллионов евро. Спрудс отметил, что в настоящее время испытания беспилотников прошли семь компаний, с которыми ведутся переговоры о закупке дронов уже в июне.

"Наши амбиции — до 1 000 беспилотников, которые также могут быть направлены в поддержку Украины", — добавил министр.

Ранее военный Виталий Маркив рассказал о роли дронов в современной войне.

Также мы рассказывали, что Украина активно наращивает свои мощности в производстве дронов-камикадзе. В 2024 году она догнала РФ по производству беспилотников, аналогичных Shahed-131 и Shahed-136.

Латвия
Украина
дроны
война в Украине

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