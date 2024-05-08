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Україна нарощує потужності виробництва дронів-камікадзе, — Укроборонпром

8 травня 2024 14:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Україна нарощує потужності виробництва дронів-камікадзе, — Укроборонпром
Боєць ЗСУ з дроном. Фото ілюстративне : Володимир Зеленський / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Україна активно нарощує свої потужності у виробництві дронів-камікадзе. У 2024 році вона наздогнала РФ за виробництвом беспілотників, аналогічних Shahed-131 та Shahed-136.

Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю для видання АрміяInform.

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Виробництво дронів-камікадзе в Україні

Сметанін наголосив на тому, що українські приватні виробники укладають ряд контрактів, переважно на ліцензійне виробництво. Оскільки приватні компанії не завжди здатні задовольнити попит, вони укладають угоди на ліцензійне виробництво, залучаючи до процесу підприємства "Укроборонпрому".

"Це вже принесло результати. У 2024 році Україна зрівнялася з Росією щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, аналогічних Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників", — зазначив він.

"Голова Укроборонпрому" також підтвердив слова міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який відзначив, що "те, що вибухає на Росії, — це все наше".

Для розробки нового озброєння залучено значну кількість приватних підприємств-розробників та науковців.

"У нас є розробки, які вже сьогодні вражають своєю інноваційністю, а також такі, що відповідають вимогам майбутнього", — додав генеральний директор "Укроборонпрому".

Нагадаємо, у Великій Британії розглядають можливість закупити китайські деталі для безпілотників в якості допомоги Україні. 

Крім того, уряд Канади в межах Коаліції дронів передасть Києві 450 багатоцільових безпілотників R70 SkyRanger.

Укроборонпром
ЗСУ
безпілотники
армія
дрони
війна в Україні
Росія

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