Латвія виділила Україні 200 тисяч євро для ліквідації наслідків підриву ГЕС

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш. Фото: pap.pl

Україна отримає від Латвії 200 тисяч євро. Кошти спрямують на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС у Херсонській області.

Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш у Twitter.

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Каріньш заявив, що Латвія залишається непохитною у своїй підтримці України.

"Сьогодні уряд, за пропозицією МЗС, вирішив виділити Україні 200 тисяч євро для допомоги у подоланні екологічної та гуманітарної кризи, спричиненої руйнуванням Росією греблі Каховської ГЕС", — повідомив Каріньш.

Допис прем'єра Латвії в Twitter. Фото: скриншот

Нагадаємо, 66 автомобілів, які були конфісковані у Латвії у нетверезих водіїв, вже в Україні. За даними поліції Латвії, лише за останню добу там затримали 17 кермувальників напідпитку.

Також ми писали, що у Латвії вважають, що для міцного миру Україна має бути частиною НАТО. Проте в Альянсі думають інакше.

Додамо, 31 травня, новим президентом Республіки Латвія став міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс. Президент України Володимир Зеленський привітав новоспеченого колегу.