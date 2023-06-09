Латвия выделила Украине 200 тысяч евро для ликвидации последствий подрыва ГЭС

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Фото: pap.pl

Украина получит от Латвии 200 тысяч евро. Средства будут направлены на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в Twitter.

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Кариньш заявил, что Латвия остается непоколебимой в своей поддержке Украины.

"Сегодня правительство, по предложению МИД, решило выделить Украине 200 тысяч евро для помощи в преодолении экологического и гуманитарного кризиса, вызванного разрушением Россией плотины Каховской ГЭС", — сообщил Кариньш.

Пост премьера Латвии в Twitter. Фото: скриншот

Напомним, 66 автомобилей, конфискованных в Латвии у нетрезвых водителей, уже в Украине. По данным полиции Латвии, только за последние сутки там задержали 17 водителей под хмельком.

Также мы писали, что в Латвии считают, что для крепкого мира Украина должна быть частью НАТО. Однако в Альянсе думают иначе.

Добавим, 31 мая, новым президентом Республики Латвия стал министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоиспеченного коллегу.