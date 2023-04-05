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Лавров заявив, що рф перебуває у гарячій фазі війни через постачання США зброї для України

5 квітня 2023 22:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сергій Лавров
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що росія перебуває у гарячій фазі війни. За його словами, це відбувається через постачання Сполученими Штатами Америки зброї для України.

Про це сказав Лавров у Кремлі, передає росЗМІ.

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Деталі

Журналіст сказав Лаврову, що рф ніколи не втручається у справи США, однак ніколи в історії колишнього американського президента ще не судили. Він чекав реакцію від голови МЗС росії.

"Ви ж самі сказали, що ми не втручаємося. Їм і без нас добре", — сказав Лавров.

У міністра закордонних справ рф запитали про гарячу фазу війни, про яку заявив його заступник.

"Ми справді перебуваємо в гарячій фазі війни. Тому що українські нацисти воюють американською зброєю. Американська адміністрація щоразу погрожує постачати все більш далекобійні та смертоносні системи", — відповів Лавров.

Він вважає, що відносини зі США потрібно підтримувати. За словами Лаврова, рф не втрачає надії, що в американців прокинеться розум і вони відновлять діалог.

"Подивимося. Залишилося недовго чекати", — додав Лавров.

Нагадаємо, 2 квітня, глави МЗС росії та США Сергій Лавров та Ентоні Блінкен провели телефонну розмову. Вони обговорили незаконне затримання у росії журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинуватили у шпигунстві.

Також ми писали, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба не потис руку Сергію Лаврову на переговорах у Туреччині. Але задля блага України Кулеба готовий сісти за стіл переговорів навіть з кремлівським чиновником.

Додамо, у Москві, коментуючи інформацію про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном, заявляють, що це може стати причиною "серйозного нарощування ескалації війни". При цьому в МЗС рф заявляють, що застосування таких боєприпасів може мати наслідки і для самої України. 

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