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Лавров назвал условие, при котором могут состояться переговоры рф с Украиной

7 апреля 2023 13:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Министр иностранных дел рф Сергей Лавров/Фото: Максим Шипенков/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава МИД рф Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. По его словам, они могут произойти только с учетом российских интересов.

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Турции Чавушоглу в Анкаре, передают росСМИ.

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"Не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных беспокойств, которые мы долгие-долгие годы преподавали, очерчивали в диалоге с нашими западными коллегами и которые — наши беспокойства — были высокомерно проигнорированы с пренебрежением", — сказал Лавров.

Напомним, министр иностранных дел рф Сергей Лавров заявил, что россия находится в горячей фазе войны. По его словам, это происходит из-за снабжения Соединенными Штатами Америки оружия для Украины.

Также мы писали, что в воскресенье, 2 апреля, главы МИД россии и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Они обсудили незаконное задержание в россии журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже.

Добавим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не пожал руку Сергею Лаврову на переговорах в Турции. Но ради блага Украины Кулеба готов сесть за стол переговоров даже с кремлевским чиновником.

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