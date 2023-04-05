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Лавров заявил, что рф находится в горячей фазе войны из-за поставок США оружия для Украины

5 апреля 2023 22:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сергей Лавров
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел рф Сергей Лавров заявил, что россия находится в горячей фазе войны. По его словам, это происходит из-за поставок Соединенными Штатами Америки оружия для Украины.

Об этом сказал Лавров в Кремле, передает росСМИ.

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Журналист сказал Лаврову, что рф никогда не вмешивается в дела США, однако никогда в истории бывшего американского президента еще не судили. Он ожидал реакции от главы МИД россии.

"Вы же сами сказали, что мы не вмешиваемся. Им и без нас хорошо", — сказал Лавров.

У министра иностранных дел рф спросили о горячей фазе войны, о которой заявил его заместитель.

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны. Потому что украинские нацисты воюют американским оружием. Американская администрация каждый раз угрожает поставлять все более дальнобойные и смертоносные системы", — ответил Лавров.

Он считает, что отношения с США следует поддерживать. По словам Лаврова, рф не теряет надежды, что у американцев проснется разум и они возобновят диалог.

"Посмотрим. Осталось недолго ждать", — добавил Лавров.

Напомним, 2 апреля главы МИД россии и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Они обсудили незаконное задержание в россии журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже.

Также мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не пожал руку Сергею Лаврову на переговорах в Турции. Но ради блага Украины Кулеба готов сесть за стол переговоров даже с кремлевским чиновником.

Добавим, в Москве, комментируя информацию о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном, заявляют, что это может стать причиной "серьезного наращивания эскалации войны". При этом в МИД рф заявляют, что применение таких боеприпасов может иметь последствия и для самой Украины.

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