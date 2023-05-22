Легіон "Свобода Росії" заявив про звільнення населеного пункту в Бєлгородській області

Легіон "Свобода Росії". Фото: "Свобода Росії"

Збройні формування "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" повідомили про звільнення Козинки Бєлгородської області. Ці групи стверджують, що підтримують Україну та закликають мешканців прилеглих до кордону російських регіонів залишитися у безпеці у своїх будинках, уникаючи будь-яких конфліктних ситуацій.

Про це повідомляє Легіон "Свобода Росії".

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"Свобода Росії", разом із РДК, стверджують про поступ усередину регіону.

"Легіон разом з РДК успішно контролюють поселення Козинка в Білгородській області. До Грайворона вже увійшли наші підрозділи, що йдуть попереду". Грайворонський район виявляє наявність військової бази 25624 (м. Білгород-22), яка входить до складу стратегічних ракетних сил Російської Федерації і функціонує як "об'єкт "С", — йдеться у повідомленні.

Реакція Москви

За словами прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, президент Росії вже доповів про спробу прориву українських "диверсійно-розвідувальних груп" на територію Білгородської області.

Що говорять у ГУР Міноборони України

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив про початок операції, яку проводять "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії".

"Ці формування, які складаються з громадян Росії, мають намір звільнити деякі території в Білгородській області, стверджуючи, що вони в цей час знаходяться під контролем того, що вони називають "режимом Путіна". Мета їх дій — відтіснити супротивника та встановити зону безпеки для захисту цивільного населення України", — повідомив Юсов.

Нагадаємо, що у Білгородській області у понеділок, 22 травня, знову пролунали вибухи. Місцеві соцмережі заявляють про те, що українські танки нібито перетнули кордон.