В Белгородской области переполох: заявляют о взрывах и танках на границе

В Белгородской области прозвучали взрывы. Фото: росСМИ

В Белгородской области, в понедельник, 22 мая, снова прогремели взрывы. Местные соцсети заявляют о том, что украинские танки якобы пересекли границу.

Об этом сообщают легион "Свобода России", "русский добровольческий корпус", местные соцсети.

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В начале дня 22 мая добровольцы распространили видео, на котором были показаны дорожные знаки, указывающие на приближение к таким российским населенным пунктам, как Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи.

Свою поддержку Украине также выразил легион "Свобода России", предложив гражданам России бороться за страну, освобожденную от власти Путина. Этот легион обратился к населению российских приграничных регионов с призывом остаться в безопасности, не противостоять и не бояться.

Они подчеркнули, что их целью не является нанесение вреда гражданам и использование их для достижения собственных целей, как это делают сторонники Путина. Обещаны подробности об этом в ближайшее время.

Кроме того, отмечается распространение сообщений о разрушении пограничного пункта "Грайворон" на российских платформах.

Российская служба по чрезвычайным ситуациям отправила предупреждение местному населению Грайворонского и Шебекинского районов о возможном обстреле и призвала всех жителей найти укрытие.

Танки на границе

Местные Telegram распространяют информацию о том, что украинские танки якобы пересекли границу с Белгородской областью.

Напомним, что Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вчера вечером, 21 мая, была совершена атака на административное здание в Грайворонском городском округе. По его словам, с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.