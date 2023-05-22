Легион "Свобода России" заявил об освобождении населенного пункта в Белгородской области

Легион "Свобода России". Фото: "Свобода России"

Вооруженные формирования "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" сообщили об освобождении Козинки Белгородской области. Эти группы утверждают, что поддерживают Украину и призывают жителей прилегающих к границе российских регионов остаться в безопасности в своих домах, избегая любых конфликтных ситуаций.

Об этом сообщает Легион "Свобода России".

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Освобождение Козинки

"Свобода России", вместе с РДК, утверждают о продвижении внутрь региона.

"Легион вместе с РДК успешно контролируют поселение Козинка в Белгородской области. В Грайворон уже вошли наши впереди идущие подразделения". Грайворонский район обнаруживает наличие военной базы 25624 (в г. Белгород-22), которая входит в состав стратегических ракетных сил Российской Федерации и функционирует как "объект "С", — говорится в сообщении.

Реакция Москвы

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, президенту России уже доложили о попытке прорыва украинских "диверсионно-разведывательных групп" на территорию Белгородской области.

Что говорят в ГУР Минобороны Украины

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил о начале операции, которую проводят "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России".

"Эти формирования, состоящие из граждан России, намерены освободить некоторые территории в Белгородской области, утверждая, что они в настоящее время находятся под контролем того, что они называют "режимом Путина". Цель их действий — оттеснить противника и установить зону безопасности для защиты гражданского населения Украины", — сообщил Юсов.

Напомним, что в Белгородской области в понедельник, 22 мая, снова прогремели взрывы. Местные соцсети заявляют о том, что украинские танки якобы пересекли границу.