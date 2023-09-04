Летів на гранично низькій висоті: ГУР оприлюднило докфільм про пілота, який переганяв Мі-8

Російський пілот Максим Кузьмінов, який перегнав до України гелікоптер Мі-8. Фото: скриншот

У документальному фільмі "Збиті льотчики Росії" розкажуть про російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав до України гелікоптер Мі-8 в рамках операції "Синиця". Стрічку підготували до річниці створення ГУР.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

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Що відомо про Максима Кузьмінова

Зазначається, що 28-річний російський пілот Максим Кузьмінов служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ. Він — командир гелікоптера Мі-8.



"Я зв'язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію. Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі і почали планувати безпосередньо мій переліт", ― сказав Кузьмінов.

За його словами, ризикована операція пройшла успішно, адже Воєнна розвідка України організувала безпечний коридор.

"Я зрозумів, що перебуваю поруч із кордоном, тобто я передав своє місцезнаходження. [...] Перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Мабуть, днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів успішно, приземлився", ― зазначив пілот.

Мотиви вчинку російського пілота

Кузьмінов пояснює свій вчинок тим, що не сприймає війну, яку розв'язала Росія проти України. Також він не хоче мати будь-який стосунок до воєнних злочинів.

"Те, що зараз відбувається ― це просто геноцид українського народу: як українського, так і російського. Основа мого вчинку у тому, щоб не сприяти цим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався. Увесь світ допомагає, тому що розуміє, що передусім треба цінувати людське життя… Ніхто не хоче цієї війни", ― заявив пілот.

Наразі він закликає інших російських пілотів слідувати його прикладу.



"Ви аніскільки не пошкодуєте. Ви просто відкриєте для себе світ барв. І запам'ятайте: ви просто багато чого не знаєте, ви не бачили, як живуть інші люди. Коли ви дійсно щось відкриєте, то свою думку зміните докорінно", ― наголосив Кузьмінов.

Нагадаємо, що до річниці створення ГУР, 7 вересня, в Україні покажуть фільм про пілота, який перегнав до України російський вертоліт МІ-8 із запчастинами для ворожих винищувачів. У тизері кінострічки з'явився сам пілот.