Пілот з РФ, який посадив в Україні ворожий вертоліт, з‘явився у тизері докфільму ГУР

Російський пілот, який переправив вертоліт. Фото: скриншот з відео

До річниці створення ГУР, 7 вересня, в Україні покажуть фільм про пілота, який перегнав до України російський вертоліт МІ-8 із запчастинами для ворожих винищувачів. У тизері кінострічки з'явився сам пілот.

Про це стало відомо з кадрів опублікованих ГУР.

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Що відомо про документальний фільм з російським пілотом

Раніше керівник розвідки Кирило Буданов анонсував документальний фільм про російського пілота, який переправив ворожий вертоліт до України. Показ відбудеться 7 вересня — на річницю ГУР.

У тизері документального фільму, ймовірно, з'явився російський пілот, який перегнав до України гелікоптер Мі-8.

"Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це лише питання часу…", — каже ймовірно російський пілот у промо фільму "Збиті льотчики Росії".

Що відомо про спецоперацію за участі російського пілота

Як повідомив, офіцер ЗСУ Артем Шевченко, ця спецоперація ГУР мала назву "Синиця" і відбулась 9 серпня.

"Командир екіпажу, молодий офіцер, розумів з самого початку злочинність і неправедність війни, розвʼязаної його агресивною державою, повірив нашим воєнним розвідникам і успішно перелетів на сторону добра, світла і справедливості", — йдеться у повідомленні.

До перельоту на підконтрольну Україні територію готувались півроку. Завдання російського пілота було схоже на операцію "Діамант", яку в 1996 році провів ізраїльський "Моссад", коли переконав іракського пілота викрасти найсучасніший на той момент радянський Міг-21.

Нагадаємо, командир "Артану" розповів нові деталі операції ГУР у Чорному морі.

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