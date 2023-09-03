Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Пілот з РФ, який посадив в Україні ворожий вертоліт, з‘явився у тизері докфільму ГУР arrow

Пілот з РФ, який посадив в Україні ворожий вертоліт, з‘явився у тизері докфільму ГУР

3 вересня 2023 14:42
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Пілот з РФ, який посадив в Україні ворожий вертоліт, з‘явився у тизері докфільму ГУР
Російський пілот, який переправив вертоліт. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

До річниці створення ГУР, 7 вересня, в Україні покажуть фільм про пілота, який перегнав до України російський вертоліт МІ-8 із запчастинами для ворожих винищувачів. У тизері кінострічки з'явився сам пілот. 

Про це стало відомо з кадрів опублікованих ГУР.

Читайте також:

Що відомо про документальний фільм з російським пілотом

Раніше керівник розвідки Кирило Буданов анонсував документальний фільм про російського пілота, який переправив ворожий вертоліт до України. Показ відбудеться 7 вересня — на річницю ГУР.

У тизері документального фільму, ймовірно, з'явився російський пілот, який перегнав до України гелікоптер Мі-8. 

"Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це лише питання часу…", — каже ймовірно російський пілот у промо фільму "Збиті льотчики Росії". 

Що відомо про спецоперацію за участі російського пілота

Як повідомив, офіцер ЗСУ Артем Шевченко, ця спецоперація ГУР мала назву "Синиця" і відбулась 9 серпня. 

"Командир екіпажу, молодий офіцер, розумів з самого початку злочинність і неправедність війни, розвʼязаної його агресивною державою, повірив нашим воєнним розвідникам і успішно перелетів на сторону добра, світла і справедливості", — йдеться у повідомленні.

До перельоту на підконтрольну Україні територію готувались півроку. Завдання російського пілота було схоже на операцію "Діамант", яку в 1996 році провів ізраїльський "Моссад", коли переконав іракського пілота викрасти найсучасніший на той момент радянський Міг-21.

Нагадаємо, командир "Артану" розповів нові деталі операції ГУР у Чорному морі.

Також у Силах оборони півдня заявили, що сезон "бавовни" у Криму продовжиться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз