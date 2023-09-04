Летел на предельно низкой высоте: ГУР обнародовало докфильм о пилоте, который перегонял Ми-8

Российский пилот Максим Кузьминов, перегнавший в Украину вертолет Ми-8. Фото: скриншот

В документальном фильме "Сбитые летчики России" расскажут о российском пилоте Максиме Кузьминове, который перегнал в Украину вертолет Ми-8 в рамках операции "Синица". Лента подготовили к годовщине создания ГУР.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

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Что известно о Максиме Кузьминове

Отмечается, что 28-летний российский пилот Максим Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ. Он — командир вертолета Ми-8.



"Я связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию. Мне предложили гарантии безопасности, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать непосредственно мой перелет", — сказал Кузьминов.

По его словам, рискованная операция прошла успешно, ведь Военная разведка Украины организовала безопасный коридор.

"Я понял, что нахожусь рядом с границей, то есть я передал свое местонахождение. [...] Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Наверное, дней 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел успешно, приземлился", ― отметил пилот.

Мотивы поступка российского пилота

Кузьминов объясняет свой поступок тем, что не воспринимает войну, развязанную Россией против Украины. Также он не хочет иметь какого-либо отношения к военным преступлениям.

"То, что сейчас происходит — это просто геноцид украинского народа: как украинского, так и российского. Основа моего поступка в том, чтобы не способствовать этим преступлениям. Я прекрасно знаю, чем это закончится: Украина однозначно победит в этой войне просто потому, что народ очень сплотился. Весь мир помогает, потому что понимает, что прежде всего нужно ценить человеческую жизнь... Никто не хочет этой войны", — заявил пилот.

Сейчас он призывает других российских пилотов следовать его примеру.



"Вы нисколько не пожалеете. Вы просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многого не знаете, вы не видели, как живут другие люди. Когда вы действительно что-то откроете, то свое мнение измените коренным образом", — подчеркнул Кузьминов.

Напомним, что к годовщине создания ГУР, 7 сентября, в Украине покажут фильм о пилоте, который перегнал в Украину российский вертолет МИ-8 с запчастями для вражеских истребителей. В тизере фильма появился сам пилот.