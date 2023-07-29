Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Лікарі відтягують лікування військових РФ і записують їх як безвісти зниклих, — ГУР arrow

Лікарі відтягують лікування військових РФ і записують їх як безвісти зниклих, — ГУР

29 липня 2023 22:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Дружина окупанта поскаржилася на халатне ставлення лікарів до військових, — перехоплення ГУР
Поранений російський військовий. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Дружина російського окупанта у телефонній розмові поскаржилася на халатне ставлення лікарів до військових РФ. За її словами, медики відтягують лікування солдатів, а потім кажуть, що вони пропали безвісти. 

Перехоплену розмову оприлюднило Головне управління розвідки.

Читайте також:

Перехоплена розмова

— До Жанни вчора не телефонувала, Андрюха вчора казав, що телефонував. 

— Там же в цьому госпіталі, в Бєлгороді десь. Нічого не робили. Ну, це ти казала, так? Що палець...Нічого не зробили, коротше. Не знаю, що йому там, тягнуть взагалі. 

— Цих, Ворона і Джона, перевезли в Воронезьку область, в санаторій, їм не будуть 30 днів давати, у них легке поранення. Тому вони відразу поїдуть туди назад. 

— А цього, Друбанова. От Валя розповідає, мати досі не знає, де він. Досі ніхто...не дістався. З Міністерства оборони кажуть, що він тут не рахується, платили зарплатню, а в останній місяць вже не платили. 

— Ну ось, а вони тягнуть зараз, дотягнуться, скажуть безвісти зниклий — все. А за безвісти зниклого нічого не дають.

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило розмову, де окупант розповів про ситуацію у Бєлгородській області. Він також прокоментував дії бійців РДК та Легіону "Свобода Росії". Загарбник обговорив посилення кордону області "вагнерівцями" та випадки вживання алкогольних напоїв військовослужбовцями ЗС РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз