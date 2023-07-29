Дружина окупанта поскаржилася на халатне ставлення лікарів до військових, — перехоплення ГУР

Поранений російський військовий. Фото: росЗМІ

Дружина російського окупанта у телефонній розмові поскаржилася на халатне ставлення лікарів до військових РФ. За її словами, медики відтягують лікування солдатів, а потім кажуть, що вони пропали безвісти.

Перехоплену розмову оприлюднило Головне управління розвідки.

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Перехоплена розмова

— До Жанни вчора не телефонувала, Андрюха вчора казав, що телефонував.

— Там же в цьому госпіталі, в Бєлгороді десь. Нічого не робили. Ну, це ти казала, так? Що палець...Нічого не зробили, коротше. Не знаю, що йому там, тягнуть взагалі.

— Цих, Ворона і Джона, перевезли в Воронезьку область, в санаторій, їм не будуть 30 днів давати, у них легке поранення. Тому вони відразу поїдуть туди назад.

— А цього, Друбанова. От Валя розповідає, мати досі не знає, де він. Досі ніхто...не дістався. З Міністерства оборони кажуть, що він тут не рахується, платили зарплатню, а в останній місяць вже не платили.

— Ну ось, а вони тягнуть зараз, дотягнуться, скажуть безвісти зниклий — все. А за безвісти зниклого нічого не дають.

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило розмову, де окупант розповів про ситуацію у Бєлгородській області. Він також прокоментував дії бійців РДК та Легіону "Свобода Росії". Загарбник обговорив посилення кордону області "вагнерівцями" та випадки вживання алкогольних напоїв військовослужбовцями ЗС РФ.