Окупант розповів про ситуацію в Бєлгородській області та дії РДК та Легіону "Свобода Росії"

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російський окупант розповів про ситуацію у Бєлгородській області. Він також прокоментував дії бійців РДК та Легіону "Свобода Росії". Загарбник обговорив посилення кордону області "вагнерівцями" та випадки вживання алкогольних напоїв військовослужбовцями ЗС РФ.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що говорив окупант:

- Ти знаєш, що я дізнався? *бать, як же вони зайшли, я ж тобі, бл*ть, ніяк не це, думаю, що я хочу тобі це розповісти. Виявляється, я ж дізнався, там у людини, бл*ть, ну по телефону не називатиму. Так під час зустрічі скажу. Вони коротше, так зайшли, *бать. Там же нічого прокопано не було, зрозумів? Вони зайшли. *бать через центральну митницю. *бать вони відсунули міни, нах*й зрозумів? Розмінували, нах*й і пох*ярили по прямій, зрозумів? До самого цегляного, бл*ть, зрозумів?

— Так, так. Дорога була замінована.

— Але от пацани зараз розповідають. Кажуть, що коли побачили, що велике скупчення, вони відступили мовляв типу, бл*ть, ну куди. Вони не подужають, нах*й. Там було їх всього там, бл*ть, людей то х**ня, зрозумів? То на кордоні.

— Ось така х**ня.

— Ну взагалі мені знайомий сказав, що 1000 людей мовляв типу "вагнерів" збираються сюди. Не чув такого, ні?

— А ці "музиканти" вже десь тут, ну, поки сидять там це... зараз чекають, коротше, бл*ть, "вагнерів" тепер, зрозумів?

— Я кажу, бл*ть, та вже б приїхали внатурі, *бать. Хоч би роз'**али їх тут трохи. Нах*й, а то якихось підібрали, бл*ть, тих, які бл*ть, затарюються самогоном та горілкою, нах*й. Потім самі й угорають у підземці цій. Ось у нас у Безіменю відразу тільки здали їм об'єкт цей, зрозумів? Одразу три людини вгоріло, усі смертники, зрозумів? Військові, ну нах**рилися, виходить, зрозумів? Дим у обратку пішов і все п**да. Усі здохли хлопці, бл*ть. А що вони ось по центру лазять. Нах*й, зрозумів? У нас у Безіміно, бл*ть, і шо вони, вони йдуть, бл*ть, у футболці, бл*ть і по*бати, стоять, бл*ть, палять, бл*ть, пивас розпивають, бл*ть, під деревами. Ну що це, бл*ть?

Нагадаємо, російські військовослужбовці скаржаться на значні втрати на фронті в Україні та погане ставлення до них з боку командування. Непоодинокі також випадки втечі з поля бою.

Також ми писали, що російський окупант доповів командиру про втечу з позицій командира їхнього відділення під час обстрілу. Він також поскаржився, що військові не хочуть брати участь у війні під його керівництвом.