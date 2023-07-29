Жена оккупанта пожаловалась на халатное отношение врачей к военным, — перехват ГУР

Раненый русский военный. Фото: росСМИ

Жена российского оккупанта в телефонном разговоре пожаловалась на халатное отношение врачей к военным РФ. По ее словам, медики оттягивают лечение солдат, а потом говорят, что они пропали без вести.

Перехваченный разговор обнародовало Главное управление разведки.

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Перехваченный разговор

— Жанне вчера не звонила, Андрюха вчера говорил, что звонил.

— Там же в этом госпитале, в Белгороде где-то. Ничего не делали. Ну, это ты говорила, да? Что палец... Ничего не сделали, короче. Не знаю, что ему там, тянут, в общем.

— Этих, Ворона и Джона, перевезли в Воронежскую область, в санаторий, им не будут 30 дней давать, у них легкое ранение. Поэтому они сразу поедут туда обратно.

– А этого, Друбанова. Вон Валя рассказывает, что мать до сих пор не знает, где он. До сих пор никто...не добрался. Из Министерства обороны говорят, что он здесь не числится, платили зарплату, а в последний месяц уже не платили.

— Ну вот, а они тянут сейчас, дотянутся, скажут без вести пропавший — все. А за без вести пропавшего ничего не дают.

Напомним, недавно ГУР обнародовало разговор, где оккупант рассказал о ситуации в Белгородской области. Он также прокомментировал действия бойцов РДК и Легиона "Свобода России". Захватчик обсудил усиление границы области "вагнеровцами" и случаи употребления алкогольных напитков военнослужащими ВС РФ.