На ТОТ України лікарні переповнені пораненими окупантами

Поранені окупанти. Фото: росЗМІ

Медичні заклади на тимчасово окупованих територіях України переповнені російськими військовими. Для поранених вже не вистачає ані місць, ані медичного персоналу.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву у Telegram.

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"У місцевих лікарнях надавати необхідну медичну допомогу від нескінченного потоку хворих просто не вистачає ані місць, ані лікарів та сестринського персоналу", — йдеться у повідомленні.

Так, більшість українських лікарів відмовилися співпрацювати з окупаційною владою та військовими РФ. Тому окупанти змушені вивозити своїх поранених на територію Росії навіть для надання першої медичної допомоги.

Наприклад, цивільна лікарня у Бєлгороді переповнена пораненими військовими, що викликає "занепокоєння" у місцевого населення, оскільки воно тепер на другому плані. Такі ж дії росіяни застосовують й на ТОТ Луганщини.

"Та через зростання втрат серед особового складу потребує збільшення військових шпиталів і на тимчасово окупованих районах Запоріжжя", — додали в ЦНС.

Скриншот допису ЦНС

Раніше ми писали, що загарбники викладатимуть дітям на ТОТ України предмет "моральні основи сімейного життя".

Також з 1 листопада окупанти планують розсилати електронні повістки українцям на ТОТ.