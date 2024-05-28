На ТОТ України лікарні переповнені пораненими окупантами

Лікарні на окупованих територіях України переповнені пораненими росіянами, — ЦНС
Медичні заклади на тимчасово окупованих територіях України переповнені російськими військовими. Для поранених вже не вистачає ані місць, ані медичного персоналу.
Про це повідомляє Центр Національного спротиву у Telegram.
Поранені окупанти на ТОТ
"У місцевих лікарнях надавати необхідну медичну допомогу від нескінченного потоку хворих просто не вистачає ані місць, ані лікарів та сестринського персоналу", — йдеться у повідомленні.
Так, більшість українських лікарів відмовилися співпрацювати з окупаційною владою та військовими РФ. Тому окупанти змушені вивозити своїх поранених на територію Росії навіть для надання першої медичної допомоги.
Наприклад, цивільна лікарня у Бєлгороді переповнена пораненими військовими, що викликає "занепокоєння" у місцевого населення, оскільки воно тепер на другому плані. Такі ж дії росіяни застосовують й на ТОТ Луганщини.
"Та через зростання втрат серед особового складу потребує збільшення військових шпиталів і на тимчасово окупованих районах Запоріжжя", — додали в ЦНС.
Раніше ми писали, що загарбники викладатимуть дітям на ТОТ України предмет "моральні основи сімейного життя".
Також з 1 листопада окупанти планують розсилати електронні повістки українцям на ТОТ.
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