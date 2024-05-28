На ВОТ Украины больницы переполнены ранеными оккупантами

Раненые оккупанты. Фото: росСМИ

Медицинские учреждения на временно оккупированных территориях Украины переполнены российскими военными. Для раненых уже не хватает ни мест, ни медицинского персонала.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления Telegram.

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"В местных больницах оказывать необходимую медицинскую помощь от бесконечного потока больных просто не хватает ни мест, ни врачей и сестринского персонала", — говорится в сообщении.

Так, большинство украинских врачей отказались сотрудничать с оккупационными властями и военными РФ. Поэтому оккупанты вынуждены вывозить своих раненых на территорию России даже для оказания первой медицинской помощи.

Например, гражданская больница в Белгороде переполнена ранеными военными, что вызывает "беспокойство" у местного населения, поскольку оно теперь на втором плане. Такие же действия россияне применяют и на ВОТ Луганщины.

"И из-за роста потерь среди личного состава требуется увеличение военных госпиталей и на временно оккупированных районах Запорожья", — добавили в ЦНС.

Скриншот сообщения ЦНС

Ранее мы писали, что захватчики будут преподавать детям на ВОТ Украины предмет "нравственные основы семейной жизни".

Также с 1 ноября оккупанты планируют рассылать электронные повестки украинцам на ВОТ.