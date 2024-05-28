На ВОТ Украины больницы переполнены ранеными оккупантами

Больницы на оккупированных территориях Украины переполнены ранеными россиянами, — ЦНС
Медицинские учреждения на временно оккупированных территориях Украины переполнены российскими военными. Для раненых уже не хватает ни мест, ни медицинского персонала.
Об этом сообщает Центр Национального сопротивления Telegram.
Раненые оккупанты на ВОТ
"В местных больницах оказывать необходимую медицинскую помощь от бесконечного потока больных просто не хватает ни мест, ни врачей и сестринского персонала", — говорится в сообщении.
Так, большинство украинских врачей отказались сотрудничать с оккупационными властями и военными РФ. Поэтому оккупанты вынуждены вывозить своих раненых на территорию России даже для оказания первой медицинской помощи.
Например, гражданская больница в Белгороде переполнена ранеными военными, что вызывает "беспокойство" у местного населения, поскольку оно теперь на втором плане. Такие же действия россияне применяют и на ВОТ Луганщины.
"И из-за роста потерь среди личного состава требуется увеличение военных госпиталей и на временно оккупированных районах Запорожья", — добавили в ЦНС.
Ранее мы писали, что захватчики будут преподавать детям на ВОТ Украины предмет "нравственные основы семейной жизни".
Также с 1 ноября оккупанты планируют рассылать электронные повестки украинцам на ВОТ.
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