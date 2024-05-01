Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія планує розсилати мешканцям окупованих територій електронні повістки arrow

Росія планує розсилати мешканцям окупованих територій електронні повістки

1 травня 2024 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія планує розсилати мешканцям окупованих територій електронні повістки
Чоловік сидить у телефоні. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України планують із 1 листопада розсилати електронні повістки. Ситуація ускладнюється ще й через те, що потенційні призовники їх не зможуть побачити через відсутність мобільного зв'язку.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у вівторок, 30 квітня.

Читайте також:

Електронні повістки на ТОТ

За інформацією Центру, на тимчасово окупованих територіях проблеми зі зв'язком, мешканці навіть не можуть викликати екстрені служби на випадок надзвичайної ситуації. Натомість Росія вводить новий спосіб поповнення особового складу своєї армії.

"Злочинний кремлівський уряд опублікував постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку. Отож з 1 листопада Міноборони РФ почне його повноцінно використовувати, зокрема розсилаючи призовникам електронні повістки. Електронну повістку вважатимуть врученою через сім днів після її розміщення в реєстрі. У такий спосіб путінська влада готує новий мобілізаційний ресурс для вбивств в Україні", — розповіли в ЦНС. 

У Спротиві додали, що таким чином кожен чоловік, який не прибуде до військкомату після 1 листопада, вважатиметься злочинцем і притягатиметься до відповідальності за неявку. Оскільки мешканці ТОТ не мають доступу до інтернету, то й не побачать "сповіщення".

Нагадаємо, що росіяни наполегливо проводять мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Так, окупаційна влада в Запорізькій області створює так звані призовні комісії для подальшої мобілізації громадян на війну проти України.

Також ми писали, що журналіст Роман Цимбалюк розповів, чим російський диктатор Володимир Путін заманює своїх громадян на війну в Україну. Цікаво, що слово "мобілізація" в Росії заборонене.

окупанти
Мобілізація в росії
мобілізація
повістки
окупація
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри