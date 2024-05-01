Росія планує розсилати мешканцям окупованих територій електронні повістки

Чоловік сидить у телефоні. Фото: freepik.com

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України планують із 1 листопада розсилати електронні повістки. Ситуація ускладнюється ще й через те, що потенційні призовники їх не зможуть побачити через відсутність мобільного зв'язку.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у вівторок, 30 квітня.

Читайте також:

Електронні повістки на ТОТ

За інформацією Центру, на тимчасово окупованих територіях проблеми зі зв'язком, мешканці навіть не можуть викликати екстрені служби на випадок надзвичайної ситуації. Натомість Росія вводить новий спосіб поповнення особового складу своєї армії.

"Злочинний кремлівський уряд опублікував постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку. Отож з 1 листопада Міноборони РФ почне його повноцінно використовувати, зокрема розсилаючи призовникам електронні повістки. Електронну повістку вважатимуть врученою через сім днів після її розміщення в реєстрі. У такий спосіб путінська влада готує новий мобілізаційний ресурс для вбивств в Україні", — розповіли в ЦНС.

У Спротиві додали, що таким чином кожен чоловік, який не прибуде до військкомату після 1 листопада, вважатиметься злочинцем і притягатиметься до відповідальності за неявку. Оскільки мешканці ТОТ не мають доступу до інтернету, то й не побачать "сповіщення".

Нагадаємо, що росіяни наполегливо проводять мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Так, окупаційна влада в Запорізькій області створює так звані призовні комісії для подальшої мобілізації громадян на війну проти України.

Також ми писали, що журналіст Роман Цимбалюк розповів, чим російський диктатор Володимир Путін заманює своїх громадян на війну в Україну. Цікаво, що слово "мобілізація" в Росії заборонене.