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Лише двоє людей можуть відповісти, коли закінчиться війна, — Жданов

14 вересня 2023 11:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Лише двоє людей можуть відповісти, коли закінчиться війна, — Жданов
Військовий експерт Олег Жданов. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У світі є дві людини, які можуть відповісти, коли закінчиться війна, — Володимир Путіна та Джо Байден. Ймовірно, США будуть тягнути війну в Україні до старту виборів, а це кінець весни та початок літа 2024.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН

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Коли закінчиться війна в Україні

Жданов вважає, що наразі у світі є лише дві людини, які більш-менш точно можуть відповісти на запитання, коли закінчиться війна, — Путін та Байден. Для нас, звичайно, важлива відповідь від президента США Джо Байдена. 

"Я думаю, що США мають свій погляд на хід цієї військової кампанії. І я думаю, що у них є якийсь сценарій цієї війни, якого вони дотримуються. Тому вони так дозовано дають нам зброю, щоб не допустити швидкого та повного розгрому Російської Федерації на полі бою", — сказав військовий експерт. 

Відтак, він дійшов до висновку, що закінчення війни варто чекати наприкінці весни чи початку літа 2024, адже саме тоді початок виборчих перегонів у США.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що головна мета Америки — відмовити Росії в будь-якому стратегічному успіху в Україні. 

Також ми писали, що США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS із касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам. 

 

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