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Только два человека могут ответить, когда закончится война, — Жданов

14 сентября 2023 11:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Только два человека могут ответить, когда закончится война, — Жданов
Военный эксперт Олег Жданов. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В мире есть два человека, которые могут ответить, когда закончится война, — Владимир Путин и Джо Байден. Вероятно, США будут тянуть войну в Украине до старта выборов, а это конец весны и начало лета 2024 года.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

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Жданов считает, что сейчас в мире только два человека, которые более или менее точно могут ответить на вопрос, когда закончится война, — Путин и Байден. Для нас, конечно, важен ответ от президента США Джо Байдена.

"Я думаю, что США имеют свой взгляд на ход этой военной кампании. И я думаю, что у них есть какой-то сценарий этой войны, которого они придерживаются. Поэтому они так дозированно дают нам оружие, чтобы не допустить быстрого и полного разгрома Российской Федерации на поле боя", — сказал военный эксперт.

Следовательно, он пришел к выводу, что окончание войны следует ожидать в конце весны или начале лета 2024, ведь именно тогда начало избирательной гонки в США.

Напомним, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что главная цель Америки — отказать России в любом стратегическом успехе в Украине.

Также мы писали, что США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.

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