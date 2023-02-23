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"Лише одна долетіла": у Генштабі розповіли про неуспішний обстріл росіян

23 лютого 2023 13:42
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Лише одна долетіла": у Генштабі розповіли про неуспішний обстріл росіян
Олексій Громов
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

20 лютого російські окупанти випустили по Харківській області 11 зенітних керованих ракет. Лише одна з них долетіла до України. 

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

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"Карма не полишає наздоганяти ворога. Так, 20 лютого противник, намагаючись завдати повторного ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в районі міста Харків та області, здійснив запуск 11 зенітних керованих ракет з району Бєлгородської області, з яких лише одна влучила по території України. Решта ракет здійснила підрив у повітряному просторі Російської Федерації, залишки впали на територію Бєлгородської області", — розповів Громов.

Він зазначив, що все частіше вибухи виникають на території рф. 

"Імовірно, від несправності озброєння, якому так званих "аналогов нєт", або слабкої навченості солдат так званої другої армії світу, все частіше і частіше вибухи виникають на російській території, і, як на зло для росіян, саме на об'єктах критичної інфраструктури", — сказав Громов. 

Внаслідок неуспішних атак росіян серед населення Бєлгородської області поширюються панічні настрої.

"Раніше находила інформація щодо подібних самообстрілів у Воронезькій і Курській областях", — додав Громов.

Нагадаємо, 20 лютого окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Вони використовували ракети С-300. Крім цього, місцеві мешканці чули вибухи в Херсоні. 

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