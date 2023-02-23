"Только одна долетела": в Генштабе рассказали о неуспешном обстреле россиян
20 февраля российские оккупанты выпустили по Харьковской области 11 зенитных управляемых ракет. Только одна из них долетела до Украины.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга.
-
"Ашан" пополнил список НАПК международных спонсоров войны: детали
-
Китай может поддержать россию, но он не союзник кремля, — Ауслендер
-
Настоящий европеец: в Одесском зоопарке пополнение
-
Геймеры оценят: Microsoft анонсировал Xbox в виде печенья
-
Илья Забарный еще долго не сможет играть за "Борнмут": что случилось с защитником
-
Двое предателей, которые "сливали" врагу позиции ВСУ, получили по 15 лет тюрьмы
-
Какое прозвище в школе получила единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта
-
Жители ВОТ, которые согласились на паспорт рф, получают специальную отметку в документе от оккупантов
-
Компенсация за разрушенное жилье: парламент принял "спорный" законопроект
-
Лероса выгнали из Верховной Рады до сентября: детали
Подробности
"Карма не оставляет догонять врага. Так, 20 февраля противник, пытаясь нанести повторный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в районе города Харьков и области, осуществил запуск 11 зенитных управляемых ракет из района Белгородской области, из которых только одна попала по территории Украины. Остальные ракет осуществила подрыв в воздушном пространстве Российской Федерации, остатки упали на территорию Белгородской области", — рассказал Громов.
Он отметил, что все чаще взрывы возникают на территории рф.
"Вероятно, от неисправности вооружения, которому так называемых "аналогов нет", или слабой обученности солдат так называемой второй армии мира, все чаще и чаще взрывы возникают на российской территории, и, как на зло для россиян, именно на объектах критической инфраструктуры", — сказал Громов.
В результате неуспешных атак россиян среди населения Белгородской области распространяются панические настроения.
"Раньше находила информация о подобных самообстрелах в Воронежской и Курской областях", — добавил Громов.
Напомним, 20 февраля оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Они использовали ракеты С-300. Кроме того, местные жители слышали взрывы в Херсоне.