"Только одна долетела": в Генштабе рассказали о неуспешном обстреле россиян

Алексей Громов

20 февраля российские оккупанты выпустили по Харьковской области 11 зенитных управляемых ракет. Только одна из них долетела до Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга.

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"Карма не оставляет догонять врага. Так, 20 февраля противник, пытаясь нанести повторный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в районе города Харьков и области, осуществил запуск 11 зенитных управляемых ракет из района Белгородской области, из которых только одна попала по территории Украины. Остальные ракет осуществила подрыв в воздушном пространстве Российской Федерации, остатки упали на территорию Белгородской области", — рассказал Громов.

Он отметил, что все чаще взрывы возникают на территории рф.

"Вероятно, от неисправности вооружения, которому так называемых "аналогов нет", или слабой обученности солдат так называемой второй армии мира, все чаще и чаще взрывы возникают на российской территории, и, как на зло для россиян, именно на объектах критической инфраструктуры", — сказал Громов.

В результате неуспешных атак россиян среди населения Белгородской области распространяются панические настроения.

"Раньше находила информация о подобных самообстрелах в Воронежской и Курской областях", — добавил Громов.

Напомним, 20 февраля оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Они использовали ракеты С-300. Кроме того, местные жители слышали взрывы в Херсоне.