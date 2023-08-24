Літак Пригожина збила російська ППО, — FТ

Місце падіння літака Пригожина. Фото: REUTERS

В Росії у Тверській області впав літак, який належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. Цей літак могла збити російська система ППО.

Про це пише видання Financial Time.

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Західний чиновник сказав виданню, що у нього є інформація про збиття літака російською зенітно-ракетною системою.

Версію про збиття літака ППО озвучували раніше і деякі російські "воєнкори". Так, видання "Верстка" пише, що борт Пригожина розбився за 50 км від місця розташування систем ППО 42-го зенітного ракетного полку ЗС РФ. Крім цього, неподалік знаходиться авіабаза "Хотілово".

Нагадаємо, у Тверській області Росії розбився літак Embraer Legacy 600 з 10 людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів. Там значився Пригожин, командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін, заступник Пригожина Валерій Чекалов та ще кілька найманців.

Президент США Джо Байден знає про авіакатастрофу, яка сталася в Росії з літаком очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Сталося це ввечері, 23 серпня. Джо Байден заявив, що зовсім не здивований подіям у Росії.