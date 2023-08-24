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Самолет Пригожина сбила российская ПВО, — FТ

24 августа 2023 02:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Самолет Пригожина сбила российская ПВО, — FТ
Место падения самолета Пригожин. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В России в Тверской области упал самолет, принадлежащий руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово. Этот самолет могла сбить российская система ПВО.

Об этом пишет издание Financial Time.

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Западный чиновник сказал, что у него есть информация о сбитии самолета российской зенитно-ракетной системой.

Версию об уничтожении самолета ПВО озвучивали ранее и некоторые российские "военкоры". Так, издание "Верстка" пишет, что борт Пригожина разбился в 50 км от места расположения систем ПВО 42-го зенитного ракетного полка ВС РФ. Кроме этого, неподалеку находится авиабаза "Хотилово".

Напомним, в Тверской области России разбился самолет Embraer Legacy 600 с 10 человек на борту. Росавиация опубликовала имена всех пассажиров. Там числились Пригожин, командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин, заместитель Пригожина Валерий Чекалов и еще несколько наемников.

Президент США Джо Байден знает об авиакатастрофе, которая произошла в России с самолетом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Случилось это вечером, 23 августа. Джо Байден заявил, что совсем не удивлен событиям в России.

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