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Литва купила для ЗСУ два зенітні комплекси NASAMS, — Науседа

28 червня 2023 11:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Литва купила для ЗСУ два зенітні комплекси NASAMS, — Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Литва придбала два зенітні ракетні комплекси NASAMS. Вони будуть передані на потреби Збройних сил України.

Про це президент Литви Гітанас Науседа повідомив на своєму Twitter-акаунті.

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За словами Гітанаса Науседи, Литва придбала для України два зенітні ракетні комплекси.

Йдеться про комплекси NASAMS, які будуть передані Збройним силам України.

"Протиповітряна оборона є ключовою в українській боротьбі з агресором", — підкреслив Науседа.

Гітанас Науседа про NASAMS для України
Гітанас Науседа про NASAMS для України

Україна і НАТО

Президент Литви також нагадав про саміт Північноатлантичного альянсу, який має відбутися у липні в столиці його країни, Вільнюсі.

"З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО", — наголосив Гітанас Науседа.

Нагадаємо, що це не перша одиниця військової техніки, яку Литва купляє для України.

Так, ще восени минулого року литовське суспільство зібрало кошти на кілька морських безпілотників для українських ВМС.

Крім того, в березні Литва заявила про передачу Україні мобільного містечка для жителів Бородянки.

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