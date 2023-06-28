Литва купила для ВСУ два зенитных комплекса NASAMS, — Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw

Литва приобрела два зенитных ракетных комплекса NASAMS. Они будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом президент Литвы Гитанас Науседа сообщил на своем Twitter-аккаунте.

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По словам Гитанаса Науседы, Литва приобрела для Украины два зенитных ракетных комплекса.

Речь идет о комплексах NASAMS, которые будут переданы Вооруженным силам Украины.

"Противовоздушная оборона является ключевой в украинской борьбе с агрессором", — подчеркнул Науседа.

Гитанас Науседа о NASAMS для Украины

Украина и НАТО

Президент Литвы также напомнил о саммите Североатлантического альянса, который должен пройти в июле в столице его страны, Вильнюсе.

"С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО", — подчеркнул Гитанас Науседа.

Напомним, что это не первая единица военной техники, которую Литва покупает для Украины.

Еще осенью прошлого года литовское общество собрало средства на несколько морских беспилотников для украинских ВМС.

Кроме того, в марте Литва заявила о передаче Украине мобильного городка для жителей Бородянки.