Литва собрала шесть млн евро на радары ПВО для Украины

Литва собрала шесть миллионов евро для Украины: что закупят на эти средства
В Литве коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала средства на радары ПВО для нашей страны. Речь идет о сумме шесть миллионов евро.
Об этом в своем Twitter рассказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
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Что известно
По словам главы латвийского МИД, коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала уже шесть миллионов евро на радары противовоздушной обороны, которые хотят закупить и передать Вооруженным силам Украины.
Lithuania является только 3 миллионами людей, а этот период были финансированы 6 миллионами евро для покупки своих дефицитных систем для Украины. 🇱🇹💕🇺🇦— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) 5 February 2023
Нет sign of fatigue here. Мы будем принимать с Украиной небольшие битвы, которые были представлены.
"Литва — это всего три миллиона человек, но на этой неделе мы собрали шесть миллионов евро на покупку систем противовоздушной обороны для Украины. Здесь нет никаких признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до победы", — написал он в Twitter.
Как известно, в пятницу, 3 февраля, координатор сбора Андрюс Тапинас сообщил, что удалось привлечь более миллиона евро за специальный "счастливый час", чтобы закрыть минимальный план сбора в сумме пять миллионов евро. Впрочем, удалось собрать шесть миллионов для Украины.
Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что Украина весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Украинские военные уже отправились на обучение управлению системой.
Кроме того, Украина и Италия планируют начать новое двустороннее энергетическое партнерство. Она будет способствовать реализации современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.
Также сообщалось, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.