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Литва собрала шесть миллионов евро для Украины: что закупят на эти средства

5 февраля 2023 18:23
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Литва собрала шесть млн евро на радары ПВО для Украины
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В Литве коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала средства на радары ПВО для нашей страны. Речь идет о сумме шесть миллионов евро.

Об этом в своем Twitter рассказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

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Что известно

По словам главы латвийского МИД, коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала уже шесть миллионов евро на радары противовоздушной обороны, которые хотят закупить и передать Вооруженным силам Украины.

"Литва — это всего три миллиона человек, но на этой неделе мы собрали шесть миллионов евро на покупку систем противовоздушной обороны для Украины. Здесь нет никаких признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до победы", — написал он в Twitter.

Как известно, в пятницу, 3 февраля, координатор сбора Андрюс Тапинас сообщил, что удалось привлечь более миллиона евро за специальный "счастливый час", чтобы закрыть минимальный план сбора в сумме пять миллионов евро. Впрочем, удалось собрать шесть миллионов для Украины.

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что Украина весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Украинские военные уже отправились на обучение управлению системой.

Кроме того, Украина и Италия планируют начать новое двустороннее энергетическое партнерство. Она будет способствовать реализации современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.

Также сообщалось, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC "легкие колесные танки" уже в начале февраля.

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