Литва собрала шесть млн евро на радары ПВО для Украины

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис

В Литве коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала средства на радары ПВО для нашей страны. Речь идет о сумме шесть миллионов евро.

Об этом в своем Twitter рассказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Что известно

По словам главы латвийского МИД, коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала уже шесть миллионов евро на радары противовоздушной обороны, которые хотят закупить и передать Вооруженным силам Украины.

Lithuania является только 3 миллионами людей, а этот период были финансированы 6 миллионами евро для покупки своих дефицитных систем для Украины. 🇱🇹💕🇺🇦

Нет sign of fatigue here. Мы будем принимать с Украиной небольшие битвы, которые были представлены. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) 5 February 2023

"Литва — это всего три миллиона человек, но на этой неделе мы собрали шесть миллионов евро на покупку систем противовоздушной обороны для Украины. Здесь нет никаких признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до победы", — написал он в Twitter.

Как известно, в пятницу, 3 февраля, координатор сбора Андрюс Тапинас сообщил, что удалось привлечь более миллиона евро за специальный "счастливый час", чтобы закрыть минимальный план сбора в сумме пять миллионов евро. Впрочем, удалось собрать шесть миллионов для Украины.

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что Украина весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Украинские военные уже отправились на обучение управлению системой.

Кроме того, Украина и Италия планируют начать новое двустороннее энергетическое партнерство. Она будет способствовать реализации современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.

Также сообщалось, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.