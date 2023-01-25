Когда Франция передаст Украине бронемашины AMX-10RC: заявление министра обороны

Сколько AMX-10RC получит Украину от Франции, пока неизвестно

Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC – "легкие колесные танки" – уже в начале февраля.

Об этом сообщил министр обороны Себастьян Лекорню в эфире France 5.

Заявление Минобороны Франции

"Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля", — отметил Лекорню.

В то же время, министр не уточнил, сколько именно танков его государство планирует предоставить Украине по соображениям безопасности. По его словам, раскрытие информации о сроках доставки и количестве может привести к тому, что рф попытается нанести удары по логистическим цепочкам.

Что известно об AMX-10RC

AMX-10RC – это французская боевая бронированная машина, предназначенная для разведывательных целей. Ее называют колесным истребителем танков или "легким танком".

AMX-10 RC разработала та же компания Nexter Systems (когда-то GIAT Industries), которая производит танки Leclerc и 155-мм САУ CAESAR, которые уже используются украинскими военными. Основное предназначение AMX-10 RC – разведка.

Всего было произведено 457 таких машин. Согласно Military Balance, 245 из AMX-10 RC остаются на вооружении французской армии, 80 было продано Марокко, 12 имеет Катар и еще 6 Камерун. Остальные – на складах.

Основное оружие AMX-10 RC – 105-мм пушка F2 BK MECA L/47. Современные подкалиберные снаряды для этой пушки способны пробить 350 мм брони на расстоянии до 2 200 м, т.е. должны справиться со средним, а при некотором успехе и с основным танком.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Вечером с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

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