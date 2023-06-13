Ракетний удар по Кривому Розі: подробиці атаки

Наслідки ракетного удару по Кривому Розі, 13 червня 2023 року. Фото: ДСНС

В ніч на вівторок 13 червня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, випустивши 15 крилатих ракет. Цього разу під потужний удар потрапило місто Кривий Ріг, куди ворог направив 6 ракет. Три з них збила ППО, а решта поцілила по цивільних об’єктах.

Зокрема — у житлову 5-поверхівку. Загинуло 10 осіб, серед них 22-річна сімейна пара. Близько 30 осіб поранено, троє у важкому стані в лікарні. В одного з них уражено 100% шкірного покриву, в іншого — 80%. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

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"Люди кричали, а одна жінка згоріла живцем"

Криворіжчани, з якими звʼязалися Новини.LIVE, розповідають про жахливі свисти російських ракет, які чуло мало не все місто.

"Ми з дитиною прокинулися від свисту ракети. Почули вибух і вдалині побачили зарево. Це було далеко від нас. Зв’язалася із знайомими, які там живуть (мається на увазі постраждалий від ракетної атаки район. — ред.) і вони розповіли, як люди вистрибували з вікон і вибігали голі без нічого на вулицю. Будинок знайомих не постраждав, лише вікна вилетіли від вибухової хвилі", — розповіла одна із мешканок Кривого Рогу Анастасія.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, 13 червня 2023 року. Фото: ДСНС

"Машини горіли як сірники. Люди кричали… Жінка одна згоріла живцем. Я у вікні бачила. На 5-му поверсі. Так кричали. Люди, де могли, по простирадлах спускалися, стрибали з другого поверху. А там, де влучило, там все згоріло. Всі, хто там був, їх вже немає", — зі сльозами розповідала Галина Леонтіївна журналістам криворізького видання "Рудана".

Інша жителька міста Наталія ділиться схожими емоціями пережитого за ніч. Каже, що почула сильний свист ракет і гул над її житловим будинком. Було дуже страшно.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, 13 червня 2023 року. Фото: ДСНС

"Я читаю офіційні телеграм канали і якщо пишуть, що цієї ночі реагуйте на тривогу, то одразу стелюся в коридорі. В основному ми з сином там і проводимо ніч. Цієї ночі зробили так само. Тільки таке враження було, що ракети над самим будинком летіли… Досі в шоці. Коли читаєш новини з іншого міста (про обстріли. - ред.) — величезна трагедія, але відчувати це на собі — то взагалі страшне. Особливо страшно за дитину. За себе — то вже таке, що буде", — поділилася жінка.

Загинуло молоде подружжя

Наталія каже, що на початку повномасштабного вторгнення на пару місяців із сином виїжджали до Івано-Франківська, але повернулися назад додому.

"У нас часто тривоги, але частіше страждають або околиці міста, або містечка чи села у Криворізькому районі. В принципі вже звикли до тривог, але до таких ситуацій, як сьогодні, взагалі неможливо звикнути", — додала жінка.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, 13 червня 2023 року. Фото: МВС

Попередньо відомо, що у 5-поверхівці, куди влучила російська ракета, загинуло молоде подружжя — вчитель молодших класів та його дружина. Обом було лише по 22 роки.

Росія в істериці

Коментуючи російський ракетний удар по Кривому Розі, речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що росіяни в істериці шукають військову логістику. А влучання у житловий будинок у Кривому Розі - це черговий прояв тероризму:

"Те, що ворог бʼє по цивільним і промисловим об’єктам, говорить про те, що він дійсно в істериці, намагається атакувати різні регіони України, в тому числі в напрямку столиці та ті напрямки, які вважає стратегічними у підтримці Сил оборони в їх наступальних діях", — сказала Гуменюк.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття усім, хто втратив рідних і додав, що "ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть".