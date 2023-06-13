Обстріл Кривого Рогу: Вілкул повідомив про зростання кількості жертв

Очільник Криворізької МВА Олександр Вілкул. Фото: скріншот

Кількість жертв нічного обстрілу багатоповерхівки у Кривому Розі сягнула шести. Рятувальна операція на місці удару російської ракети триває.

Про це голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив на на своєму Telegram-каналі.

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Кількість жертв збільшується

За словами Олександра Вілкула, стало відомо про те, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла.

"На жаль, вже шестеро загиблих", — написав голова військової адміністрації міста.

Рятувальна операція

Разом з тим, додав Олександр Вілкул, рятувальна операція на місці нічної ракетної атаки триває.

Рятувальники намагаються розібрати завали і деблокувати людей, які, можливо, перебувають у обстріляному будинку.

Вілкул про нову кількість жертв

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що відомо про щонайменше трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.

Нацполіція вже відкрила біля обстріляного будинку мобільний пункт і збирає докази чергового російського військового злочину.

На обстріл свого рідного міста уже відреагував Президент України Володимир Зеленський.