Обстріл Кривого Рогу: Вілкул повідомив про зростання кількості жертв
Кількість жертв нічного обстрілу багатоповерхівки у Кривому Розі сягнула шести. Рятувальна операція на місці удару російської ракети триває.
Про це голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив на на своєму Telegram-каналі.
Кількість жертв збільшується
За словами Олександра Вілкула, стало відомо про те, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла.
"На жаль, вже шестеро загиблих", — написав голова військової адміністрації міста.
Рятувальна операція
Разом з тим, додав Олександр Вілкул, рятувальна операція на місці нічної ракетної атаки триває.
Рятувальники намагаються розібрати завали і деблокувати людей, які, можливо, перебувають у обстріляному будинку.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.
Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що відомо про щонайменше трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.
Нацполіція вже відкрила біля обстріляного будинку мобільний пункт і збирає докази чергового російського військового злочину.
На обстріл свого рідного міста уже відреагував Президент України Володимир Зеленський.