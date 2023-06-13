Ракетный удар по Кривому Рогу: подробности атаки

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу, 13 июня 2023 года. Фото: ГСЧС

В ночь на вторник 13 июня Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, выпустив 15 крылатых ракет. В этот раз под мощный удар попал город Кривой Рог, куда враг направил шесть ракет. Три из них сбила ПВО, а остальные попали по гражданским объектам.

В частности — в жилую пятиэтажку. Погибли 10 человек, среди них 22-летняя семейная пара. Около 30 человек ранены, трое в тяжелом состоянии в больнице. У одного из них поражено 100% кожного покрова, у другого — 80%. Спасатели продолжают искать людей под завалами.

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"Люди кричали, а одна женщина сгорела заживо"

Криворожчане, с которыми связались Новини.LIVE, рассказывают об ужасных свистах российских ракет, который слышал чуть ли не весь город.

"Мы с ребенком проснулись от свиста ракеты. Услышали взрыв и вдали увидели зарево. Это было далеко от нас. Связалась со знакомыми, живущими там (имеется в виду пострадавший от ракетной атаки район. — Ред.), и они рассказали, как люди выпрыгивали из окон и выбегали голые на улицу. Дом знакомых не пострадал, только окна вылетели от взрывной волны", — рассказала одна из жительниц Кривого Рога Анастасия.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу, 13 июня 2023 года. Фото: ГСЧС

"Машины горели как спички. Люди кричали… Женщина одна сгорела живьем. Я в окне видела. На пятом этаже. Так кричали... Люди, где могли, по простыням спускались, прыгали со второго этажа. А там, где попало, там все сгорело. Все, кто там был, их уже нет", — со слезами рассказала Галина Леонтьевна журналистам криворожского издания "Рудана".

Другая жительница города Наталья делится схожими эмоциями пережитого за ночь. Говорит, что услышала сильный свист ракет и гул над ее жилым домом. Было очень страшно.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу, 13 июня 2023 года. Фото: ГСЧС

"Я читаю официальные телеграмм-каналы, и если пишут, что этой ночью реагируйте на тревогу, то сразу стелюсь в коридоре. В основном мы с сыном там и проводим ночь. Этой ночью сделали так же. Только такое впечатление было, что ракеты над самым домом летели… До сих пор в шоке. Когда читаешь новости из другого города (об обстрелах. — Ред.) — огромная трагедия, но чувствовать это на себе — вообще ужас. Особенно страшно за ребенка. За себя — это уже такое, что будет", — поделилась женщина.

Погибли 22-летние супруги

Наталья говорит, что в начале полномасштабного вторжения на пару месяцев с сыном уезжали в Ивано-Франковск, но вернулись домой.

"У нас часто тревоги, но чаще страдают или окраины города, или городки или села в Криворожском районе. В принципе уже привыкли к тревогам, но к таким ситуациям, как сегодня, вообще невозможно привыкнуть", — добавила женщина.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу, 13 июня 2023 года. Фото: МВД

Предварительно известно, что в пятиэтажке, куда попала российская ракета, погибли молодые супруги — учитель младших классов и его жена. Обоим было всего по 22 года.

Россия в истерике

Комментируя российский ракетный удар по Кривому Рогу, спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что россияне в истерике ищут военную логистику. А попадание в жилой дом в Кривом Роге — это очередное проявление терроризма:

"То, что враг бьет по гражданским и промышленным объектам, говорит о том, что он действительно в истерике, пытается атаковать разные регионы Украины, в том числе в направлении столицы и те направления, которые считает стратегическими в поддержке Сил обороны в их наступательных действиях".

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял родных, и добавил, что "никогда не будет прощения террористам и за каждую свою ракету они будут отвечать".