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"Людям брешуть": мешканців Шебекіно знову виганяють із міста

10 липня 2023 14:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Людям брешуть": мешканців Шебекіно знову виганяють із міста
Жителі Шебекіно. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Громадян Шебекіно Бєлгородської області знову просять залишити їхні будинки. При цьому лише п'ять днів тому влада наполягала на їхньому поверненні назад до міста.

Про це пишуть російські ЗМІ .

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Раніше губернатор Бєлгородської області Гладков говорив, що місто потрібно повертати до нормального життя, але вже за кілька днів він заявив про призупинення повернення мешканців. Ті мешканці, які лише кілька днів тому повернулися додому, тепер змушені знову шукати притулку у друзів та родичів або переселятися назад до пункту тимчасового перебування.

"Людям брешуть. З евакуацією нам ніхто не допоміг, просила друга, він відвіз до Білгорода", — розповіла місцева мешканка Валентина.

При цьому вона повідомила, що компанія АТ "МаКоПр", де вона працювала до моменту евакуації, змушує її колег вийти на роботу, погрожуючи звільненням. Зараз вона перебуває у друзів і чекає на можливість повернутися до пункту тимчасового розміщення з якого їх евакуювали минулого тижня.

Тим часом багатодітна мати Олена із Шебекіно приїхала назад до міста лише тиждень тому. За її словами, вона вирішила повернутися додому, довірившись запевненням місцевої влади.

"Ми зупинялися у друзів. Вирішили повернутися, оскільки нас переконали у стабілізації ситуації. У мене діти, один із них з обмеженими можливостями. Ми зуміли виїхати вранці, але куди тепер їхати?", — розповіла вона.

Нагадаємо, що військовослужбовці ЗС РФ у Бєлгородській області масово проникають у будинки місцевих мешканців та обкрадають їх.

Російські військові займають будинки місцевих жителів, які евакуювалися, хоча в Білгородській області не введено режим НС і військові не мають права заходити в приватні домоволодіння.

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