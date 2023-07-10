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"Людям врут": жителей Шебекино снова выгоняют из города

10 июля 2023 14:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Людям врут": жителей Шебекино снова выгоняют из города
Жители Шебекино. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Граждан Шебекино Белгородской области вновь просят покинуть их дома. При этом всего пять дней назад власти настаивали на их возвращении обратно в город.

Об этом пишут российские СМИ.

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Жителей Шебекино снова выгоняют из города

Ранее губернатор Белгородской области Гладков говорил, что город нужно возвращать к нормальной жизни, но уже через пару дней он заявил о приостановке возвращения жителей. Те жители, которые всего несколько дней назад вернулись домой, теперь вынуждены снова искать убежище у друзей и родственников или переселяться обратно в пункт временного пребывания.

"Людям врут. С эвакуацией нам никто не помог, просила друга, он отвез в Белгород", — рассказала местная жительница Валентина.

При этом она сообщила, что компания АО "МаКоПр", в которой она работала до момента эвакуации, вынуждает ее коллег выйти на работу, угрожая увольнением. Сейчас она пребывает у друзей и ждет возможности вернуться в пункт временного размещения, из которого их эвакуировали на прошлой неделе.

Тем временем, многодетная мать Елена из Шебекино приехала обратно в город всего неделю назад. Согласно ее словам, она решила вернуться домой, доверившись уверениям местных властей. 

"Мы останавливались у друзей. Решили вернуться, поскольку нас убедили в стабилизации ситуации. У меня дети, один из них с ограниченными возможностями. Мы сумели уехать утром, но куда теперь ехать?", — рассказала она.

Напомним, что военнослужащие ВС РФ в Белгородской области массово проникают в дома местных жителей и обворовывают их.

Российские военные занимают дома эвакуировавшихся местных жителей, хотя в Белгородской области не введен режим ЧС и военные не имеют права заходить в частные домовладения.

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