Российская армия мародерит на Белгородщине - местные жители жалуются губернатору

Мальчик Алеша встречает российские войска в Белгородской области. Фото: РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ в Белгородской области массово проникают в дома местных жителей и обворовывают их.

На это пожаловалась жительница села Новая Таволжанка в комментарии под постом белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, сообщает телеграм-канал "НеМосква".

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"Загажены туалеты и дома"

По словам женщины, российские военные занимают дома эвакуировавшихся местных жителей, хотя в Белгородской области не введен режим ЧС и военные не имеют права заходить в частные домовладения.

"Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, воруются личные вещи и имущество", — жалуется жительница Новой Таволжанки.

Также женщина рассказала, что доблестная российская армия украла из ее гаража квадроцикл и теперь его видят в окрестностях села.

"Кроме того, люди жаловались на украденный прицеп. Теперь он катается вместе с нашим квадроциклом", — написала она.

Скриншот: t.me/Govorit_NeMoskva

"Выносят все"

Другие жители Белгородщины также сообщают о мародерстве российских военных.

"Многие люди не уезжают из своих домов хотя бы потому, что есть такие твари, которые выносят все, вплоть до утюжка для волос", — написала одна из жительниц в комментарии к посту губернатора.

Таким образом, обитатели Белгородской области смогли на собственном опыте познакомиться с моральными качествами своей армии, "прославившейся" в Украине безудержным мародерством и захватом имущества мирных жителей. Так, убегая из Харьковской области в сентябре 2023 года, оккупанты умудрились забрать с собой даже унитаз из отделения "Новой почты". А перед бегством из Херсона россияне вынесли из здания местной обладминистрации практически все, включая мебель, технику и те же унитазы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Нацполиция идентифицировала личности шести российских солдат, ограбивших как минимум 18 домов в Киевской области в 2022 году. Также украинские военные вернули 10-летней девочке мобильный телефон, который оккупанты отобрали у нее в Сумской области.

Конкурс мародеров

Также напомним, что в начале июня желание "охранять" Белгородскую область от атак Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свободная Россия" выразил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. За теплое место на Белгородщине с Пригожиным конкурирует Рамзан Кадыров, который также пытается пристроить своих боевиков на сравнительно безопасные позиции.

"Кто бы ни пересекал границу, мы их будем уничтожать… Будем переходить и уничтожать и также освобождать украинский народ от этого ЛГБТшного, сатанинского, фашистского режима", — заявил во время своего визита в Белгородскую область правая рука Кадырова Адам Делимханов, через несколько дней исчезнувший в неизвестном направлении.