Западная коалиция поможет Украине перейти в контрнаступление весной

Ллойд на Рамштайн-встрече заявил, что Запад поможет Украине контратаковать: когда это произойдет
На заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.
Об этом Остин заявил в своем выступлении на заседании коалиции в Брюсселе.
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"Рамштайн" и контрнаступление Украины
По словам Ллойда, западные союзники продолжают наращивать военную поддержку сил обороны Украины.
Коалиция поможет украинской армии перейти в большое контрнаступление для освобождения оккупированной российскими войсками территории. Это произойдет весной этого года.
Другие заявления Ллойда
Министр обороны США отметил, что танки Leopard Украине предоставят восемь государств. Это Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Португалия.
Польша, США и Чехия предоставят ВСУ танки в дополнение к уже отправленным.
Германия, Нидерланды и США передадут Украине системы ПВО Patriot, Италия и Франция – SAMP/T.
Напомним, что сегодня, 14 февраля, в Брюсселе стартует девятая встреча в формате " Рамштайн ".
Фото: Facebook Резникова