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Резніков та Остін прибули на засідання "Рамштайну": чого очікувати Україні

14 лютого 2023 10:18
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У Брюсселі стартує дев’ята зустріч у форматі Рамштайн
Це вже дев'ята оборонна зустріч у форматі "Рамштайн"
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сьогодні у Брюсселі стартує дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". У кулуарах штаб-квартири НАТО вже зустрілися очільники оборонних відомств України та США.

Відповідне відео у себе опублікував глава Пентагону Ллойд Остін.

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Деталі

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" відбуватиметься у штаб-квартирі НАТО. На ній обговорюватимуть основні військові потреби України, а також можливість передачі ЗСУ літаків.

"Завжди приємно зустрітися з моїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць UCG єдині з вами у цій боротьбі за суверенітет та самооборону України", — написав Остін.

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков приніс на засідання хустинку, на якій намальовані винищувачі, ймовірно, натякаючи партнерам на потреби України.

Резніков Рамштайн

Напередодні голова українського оборонного відомства розповів у своєму Facebook головні питання зустрічі:

  • захист українського неба, у тому числі — через залучення авіаційної платформи
  • розбудова "танкової коаліції"
  • формування запасу міцності по боєприпасах
  • тренінгові програми для наших воїнів
  • логістика
  • обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену"

Нагадаємо, днями Олексій Резніков мав телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Тоді політики обговорили потреби України у протидії агресії росії.

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