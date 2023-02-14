Резніков та Остін прибули на засідання "Рамштайну": чого очікувати Україні
Сьогодні у Брюсселі стартує дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". У кулуарах штаб-квартири НАТО вже зустрілися очільники оборонних відомств України та США.
Відповідне відео у себе опублікував глава Пентагону Ллойд Остін.
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Деталі
Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" відбуватиметься у штаб-квартирі НАТО. На ній обговорюватимуть основні військові потреби України, а також можливість передачі ЗСУ літаків.
It’s always a pleasure to meet with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023
"Завжди приємно зустрітися з моїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць UCG єдині з вами у цій боротьбі за суверенітет та самооборону України", — написав Остін.
Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков приніс на засідання хустинку, на якій намальовані винищувачі, ймовірно, натякаючи партнерам на потреби України.
Напередодні голова українського оборонного відомства розповів у своєму Facebook головні питання зустрічі:
- захист українського неба, у тому числі — через залучення авіаційної платформи
- розбудова "танкової коаліції"
- формування запасу міцності по боєприпасах
- тренінгові програми для наших воїнів
- логістика
- обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену"
Нагадаємо, днями Олексій Резніков мав телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Тоді політики обговорили потреби України у протидії агресії росії.