Це вже дев'ята оборонна зустріч у форматі "Рамштайн"

Сьогодні у Брюсселі стартує дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". У кулуарах штаб-квартири НАТО вже зустрілися очільники оборонних відомств України та США.

Відповідне відео у себе опублікував глава Пентагону Ллойд Остін.

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Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" відбуватиметься у штаб-квартирі НАТО. На ній обговорюватимуть основні військові потреби України, а також можливість передачі ЗСУ літаків.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023

"Завжди приємно зустрітися з моїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць UCG єдині з вами у цій боротьбі за суверенітет та самооборону України", — написав Остін.

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков приніс на засідання хустинку, на якій намальовані винищувачі, ймовірно, натякаючи партнерам на потреби України.

Напередодні голова українського оборонного відомства розповів у своєму Facebook головні питання зустрічі:

захист українського неба, у тому числі — через залучення авіаційної платформи

розбудова "танкової коаліції"

формування запасу міцності по боєприпасах

тренінгові програми для наших воїнів

логістика

обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену"

Нагадаємо, днями Олексій Резніков мав телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Тоді політики обговорили потреби України у протидії агресії росії.