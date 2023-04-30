Лубінець порадив українцям в окупації брати російські паспорти

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Українці на тимчасово окупованих територіях мають брати російський паспорт задля збереження власного життя або у будь-який спосіб виїжджати звідти. Після звільнення територій громадяни зможуть позбутися цих документів й повернутись до нормального життя.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

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На думку Лубінця, указ президента РФ Володимира Путіна, який дозволяє депортувати з тимчасово окупованих територій українців без російського паспорта, направлений точно не на депортацію.

"Цей указ направлений на те, щоб узаконити примусову паспортизацію, яка відбувається на тимчасово окупованій території України. Це перше. І друге — зафіксувати і поставити крапку в цьому процесі. Я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких Російська Федерація буде тримати в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України", — пояснив омбудсмен.

За його словами, Київ продовжить невизнання російських паспортів, які зараз видаються українцям під таким прямим, фізичним тиском на тимчасово окупованої території України.

"Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки, для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію. Після цього, зараз напрацьовується відповідний закон, — офіційно відмовитись від цього паспорту і повернутись до нормального життя. Або для себе приймати рішення і виїжджати з цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території", — зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни змушують українців переходити на російські паспорти. Зокрема, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники вже роздали місцевим жителям понад 40 тисяч російських паспортів. Ще 44 тисячі містян — на черзі.