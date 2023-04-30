Лубинец посоветовал украинцам в оккупации брать российские паспорта

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Украинцы на временно оккупированных территориях должны брать российский паспорт для сохранения собственной жизни или любым способом выезжать оттуда. После освобождения территорий граждане смогут избавиться от этих документов и вернуться к нормальной жизни.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

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По мнению Лубинца, указ президента РФ Владимира Путина, разрешающий депортировать с временно оккупированных территорий украинцев без российского паспорта, направлен точно не на депортацию.

"Этот указ направлен на то, чтобы узаконить принудительную паспортизацию, которая проходит на временно оккупированной территории Украины. Это первое. И второе — зафиксировать и поставить точку в этом процессе. Я думаю, что все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, их просто арестуют. И это будет отдельная категория гражданских заложников, которые Российская Федерация будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины", — пояснил омбудсмен.

По его словам, Киев продолжит непризнание российских паспортов, которые сейчас выдаются украинцам под таким прямым физическим давлением на временно оккупированной территории Украины.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию. После этого, сейчас нарабатывается соответствующий закон, официально отказаться от этого паспорта и вернуться к нормальной жизни или для себя принимать решения и выезжать с этой территории любым способом через любую территорию других стран, но просто оттуда уехать. Мы понимаем, что это сейчас вопрос выживания на этой территории", — отметил омбудсмен.

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне вынуждают украинцев переходить на российские паспорта. В частности, во временно оккупированном Мариуполе захватчики уже раздали местным жителям более 40 тысяч российских паспортов. Еще 44 тысячи горожан — на очереди.