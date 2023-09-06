Лубінець розповів, як росіяни змушують українців голосувати в окупації

Омбудсмен Дмитро Лубінець.Фото: facebook/dmytro.lubinets

На тимчасово окупованих територіях "виборча кампанія" проходить під тиском. Загарбники силою змушують українців брати російські паспорти аби скласти "картинку" для міжнародних партнерів.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

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Лубінець розповів, що на тимчасово окупованих територіях "виборча кампанія" проходить під тиском, майже під дулами автоматів та супроводжується роздачею російських паспортів. Головна мета окупантів — показати "картинку" міжнародним партнерам:

"Мені здається, що найближчим часом ми будемо чути так звані "мирні голоси" переважно з африканських країн, до них будуть підключатись і китайські, і індійські", — зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, що у Кремлі ретельно обирають кандидатів на президентські вибори 2024 для чинного президента Володимир Путіна. Реєструють тільки кандидатів не молодше 50 років, аби на їхньому фоні російський диктатор не виглядав старим дідом та набрав рекордні 80% голосів.