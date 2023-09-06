Лубинец рассказал, как россияне заставляют украинцев голосовать в оккупации

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: facebook/dmytro.lubinets

На временно оккупированных территориях "избирательная кампания" проходит под давлением. Захватчики силой заставляют украинцев брать российские паспорта, чтобы составить "картинку" для международных партнеров.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

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Лубинец рассказал, что на временно оккупированных территориях "избирательная кампания" проходит под давлением, почти под дулами автоматов и сопровождается раздачей российских паспортов. Главная цель оккупантов — показать "картинку" международным партнерам:

"Мне кажется, что в ближайшее время мы будем слышать так называемые "мирные голоса" преимущественно из африканских стран, к ним будут подключаться и китайские, и индийские", — отметил омбудсмен.

Напомним, что в Кремле тщательно выбирают кандидатов на президентские выборы 2024 года для действующего президента Владимир Путина. Регистрируют только кандидатов не моложе 50 лет, чтобы на их фоне российский диктатор не выглядел стариком и набрал рекордные 80% голосов.