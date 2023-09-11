Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Лубінець розповів про механізм повернення викрадених українських дітей arrow

Лубінець розповів про механізм повернення викрадених українських дітей

11 вересня 2023 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Лубінець розповів про механізм повернення викрадених українських дітей
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна розробила процедуру повернення українських дітей. За його словами, це складається з кількох етапів.

Про це Лубінець розповів під час Ялтинської європейської стратегії (YES) і відповідний допис оприлюднив в Telegram.

Читайте також:

Лубінець про повернення українських дітей

"На сьогодні розроблено механізм повернення українських дітей, який містить декілька ключових етапів: розробка механізму отримання списків дітей, верифікація та оновлення даних, документування фактів злочинів та виявлення нових обставин, психологічна реабілітація дітей після повернення, створення спеціального центру для реабілітації, відкриття гуманітарних коридорів", — зазначив Лубінець.

Він додав, що метою цих дій є "забезпечення безпечного повернення українських дітей".

Лубінець про повернення українських дітей
Джерело: t.me/dmytro_lubinetzs

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Офісу омбудсмена відомо про місця у Білорусі, де тримають українських дітей. За його словами, нараховується десятки місць з викраденими маленькими українцями.

Також ми писали, що від початку повномасштабної війни в Україні росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій понад 700 тисяч дітей. Більша частина з них приїхала зі своїми батьками або рідними. Дітей, які залишилися сиротами, віддали до прийомних родин.

Додамо, що в Польщі 2022 року показники народжуваності впали до найнижчого рівня від часів Другої світової війни. Проте іноземки народили рекордну кількість немовлят, зокрема свою лепту внесли й українки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Військовий облік жінок: чи повертатимуть медиків з-за кордону

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз