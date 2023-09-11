Лубінець розповів про механізм повернення викрадених українських дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: president.gov.ua

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна розробила процедуру повернення українських дітей. За його словами, це складається з кількох етапів.

Про це Лубінець розповів під час Ялтинської європейської стратегії (YES) і відповідний допис оприлюднив в Telegram.

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"На сьогодні розроблено механізм повернення українських дітей, який містить декілька ключових етапів: розробка механізму отримання списків дітей, верифікація та оновлення даних, документування фактів злочинів та виявлення нових обставин, психологічна реабілітація дітей після повернення, створення спеціального центру для реабілітації, відкриття гуманітарних коридорів", — зазначив Лубінець.

Він додав, що метою цих дій є "забезпечення безпечного повернення українських дітей".

Джерело: t.me/dmytro_lubinetzs

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Офісу омбудсмена відомо про місця у Білорусі, де тримають українських дітей. За його словами, нараховується десятки місць з викраденими маленькими українцями.

Також ми писали, що від початку повномасштабної війни в Україні росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій понад 700 тисяч дітей. Більша частина з них приїхала зі своїми батьками або рідними. Дітей, які залишилися сиротами, віддали до прийомних родин.

Додамо, що в Польщі 2022 року показники народжуваності впали до найнижчого рівня від часів Другої світової війни. Проте іноземки народили рекордну кількість немовлят, зокрема свою лепту внесли й українки.