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Лубинец рассказал о механизме возвращения похищенных украинских детей

11 сентября 2023 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Лубинец рассказал о механизме возвращения похищенных украинских детей
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина разработала процедуру возвращения украинских детей. По его словам, это состоит из нескольких этапов.

Об этом Лубинец рассказал во время Ялтинской европейской стратегии (YES) и соответствующее сообщение обнародовал в Telegram.

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Лубинец о возвращении украинских детей

"На сегодняшний день разработан механизм возвращения украинских детей, который содержит несколько ключевых этапов: разработка механизма получения списков детей, верификация и обновление данных, документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств, психологическая реабилитация детей после возвращения, создание специального центра для реабилитации, открытие гуманитарных коридоров", — отметил Лубинец.

Он добавил, что целью этих действий является "обеспечение безопасного возвращения украинских детей".

Лубинец о возвращении украинских детей
Джерело: t.me/dmytro_lubinetzs

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Офису омбудсмена известно о местах в Беларуси, где держат украинских детей. По его словам, насчитывается десятки мест с похищенными маленькими украинцами.

Также мы писали, что с начала полномасштабной войны в Украину россияне вывезли с временно оккупированных территорий более 700 тысяч детей. Большая часть из них приехала со своими родителями или родными. Оставшихся сиротами детей отдали в приемные семьи.

Добавим, что в Польше в 2022 году показатели рождаемости упали до самого низкого уровня со времен Второй мировой войны. Однако иностранки родили рекордное количество младенцев, в частности, свою лепту внесли и украинки.

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